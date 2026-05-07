Сырский требует назначать командирами ВСУ участников вторжения в Курскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский требует назначать командирами участников вторжения в Курскую область 2024 года. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Как отметил источник, в приоритете к назначению на командные должности также требуют рассматривать офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков (ОШП).

«Сырский требует рассматривать к назначению в первую очередь офицеров 225-го и 425-го ОШП, а также участвовавших в "курской авантюре". Кадровая политика украинского главкома на данный момент привела лишь к распространению "традиций" штурмовых полков — казней и пыток собственных военнослужащих — на другие подразделения», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что главком ВСУ 2 мая совершил поездку на передовую. Он посетил позиции украинских войск на славянско-краматорском и константиновско-дружковском направлениях в Донецкой Народной Республике.