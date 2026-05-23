04:41, 23 мая 2026Мир

В США предупредили о серьезных резких изменениях на Украине

Аналитик Макговерн: Украинская армия падет и жители страны свергнут Зеленского
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works предупредил о серьезных резких изменениях, которые уже скоро произойдут на Украине.

«Украинская армия падет и Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») свергнут. Я думаю, что его в конце концов свергнут из-за всех этих коррупционных скандалов, которые доказывают, что он такой же коррумпированный, как и все остальные», — подчеркнул эксперт.

Макговерн добавил, что в уничтожении Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже видны большие успехи, по его словам, украинская армия уничтожена на 80 процентов.

«То есть одна из главных целей СВО — демилитаризация, о которой президент [Владимир] Путин заявил с самого начала СВО, уже почти достигнута», — добавил Макговерн.

Ранее в России раскрыли отношение Европы к коррупционным скандалам на Украине.

