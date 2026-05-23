Австрийский космонавт рассказал об изучении русского языка

Австрийский космонавт Франц Фибек выучил русский язык ради полета на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я прожил два года в Звездном городке, проходил подготовку на русском языке, поэтому мне нужно было говорить по-русски. В начале я вообще не знал русского, но мне пришлось его учить, так как это было частью программы», — вспомнил Фибек.

По его словам, во время совместной работы знание языка пришло, однако для этого потребовалось долгое время.

Ранее Фибек вспомнил, как пригласил на танец вдову советского космонавта Юрия Гагарина. Это произошло во время конгресса астронавтов в Вене.