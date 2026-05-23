Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:21, 23 мая 2026Наука и техника

Австрийский космонавт рассказал об изучении русского языка

Австрийский космонавт Фибек выучил русский язык ради полета
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Австрийский космонавт Франц Фибек выучил русский язык ради полета на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я прожил два года в Звездном городке, проходил подготовку на русском языке, поэтому мне нужно было говорить по-русски. В начале я вообще не знал русского, но мне пришлось его учить, так как это было частью программы», — вспомнил Фибек.

По его словам, во время совместной работы знание языка пришло, однако для этого потребовалось долгое время.

Ранее Фибек вспомнил, как пригласил на танец вдову советского космонавта Юрия Гагарина. Это произошло во время конгресса астронавтов в Вене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по территории российской школы после атаки на колледж в Старобельске. Что известно о последствиях?

    Ушел из жизни известный саксофонист

    Австрийский космонавт рассказал об изучении русского языка

    Зеленский объявил об изменениях в ВСУ на северных направлениях

    Захарова оценила создание Россией фейков с Пашиняном

    В двух украинских регионах прозвучали взрывы

    В США предупредили о серьезных резких изменениях на Украине

    SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества

    Киркоров поделился новостью о прибавлении в семье

    Раскрыта причина угроз Зеленского в адрес Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok