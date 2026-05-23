В России указали на отсутствие желания у Трампа заканчивать войну на Украине

Депутат Журавлев: Если бы США хотели закончить войну, то отдали бы приказ Киеву

Ведя переговоры с США, следует всегда держать в уме, что это противник, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Свое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

«Хитрый и изворотливый противник, всегда настроенный на полное уничтожение России, и никак иначе. В Анкоридже ведь, вроде бы, обо всем договорились, согласовали принципиальные условия, а результат нулевой, окончанию войны нет конца и края, и это исключительно из-за того, что украинская сторона этому противится», — считает Журавлев.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский никогда не пошел бы поперек слова президента США Дональда Трампа, если бы заранее не понимал, что это останется безнаказанным.

Парламентарий отметил, что США по-прежнему поставляют оружие Украине, пусть сейчас и через европейских посредников.

«Как обучали украинских военных, так и обучают — только что выпустили с курсов три сотни пилотов. Если бы в Вашингтоне реально хотели войну закончить, достаточно было бы одного приказа Киеву. Очевидно, такого желания у Трампа нет, он только тянет время и изображает бурную деятельность при полном ее отсутствии», — заключил депутат.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков раскрыл, что подразумевается под «духом Анкориджа». По словам Рябкова, Москва имеет ввиду под этим сложившуюся между Путиным и Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, отметил он, ведется работа по восстановлению межгосударственного сотрудничества США и России.

