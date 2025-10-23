Экономика
10:20, 23 октября 2025

Российский фондовый рынок рухнул

Индекс Мосбиржи потерял более ста пунктов на фоне новых санкций США и Евросоюза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На открытии торгов в четверг, 23 октября, российский фондовый рынок падает на фоне новых геополитических ударов со стороны США и Евросоюза. Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии потерял более 100 пунктов, опустившись до 2 559 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Неделю назад после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, по итогам которого стороны анонсировали переговоры в Будапеште уже через две недели, стоимость российских акций резко выросла. Индекс Мосбиржи, находившийся на минимуме с декабря прошлого года, прибавил за два дня около 200 пунктов.

Однако накануне Трамп заявил, что не намерен встречаться с Путиным в ближайшее время из-за того, что не верит в их позитивный результат. «Мне казалось, что мы не добьемся того, чего должны добиться», — объяснил он.

Одновременно США ввели санкции в отношении российских нефтяных компаний, что, как объяснили в американском Минфине, связано с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Помимо этого, Евросоюз одобрил 19-й пакет санкций, направленный большей частью на энергетический экспорт России, а также вводящий новые ограничения на финансовый сектор.

С начала 2025 года общение Трампа и Путина остается главным фактором, провоцирующим оптимизм российских инвесторов. Самый серьезный взлет индекса Мосбиржи наблюдался во время саммита на Аляске в августе. Однако после каждого раунда переговоров следовала коррекция, поскольку позиции сторон не менялись.

