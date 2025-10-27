«Лукойл» захотел продать свои зарубежные активы

«Лукойл» из-за санкций против него и «дочек» хочет продать зарубежные активы

ПАО «Лукойл» заявило о своем желании продать зарубежные активы после того, как несколько государств ввели санкции в отношении него и его дочерних компаний. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

«В связи с введением ограничительных мер компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — указано в сообщении.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в частности, компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен заявила, что американские санкции против нефтяного сектора РФ, в том числе компании «Лукойл», могут оказать негативное влияние на ряд стран Европейского союза.