15:16, 27 октября 2025Мир

ЕК предупредила о негативном влиянии антироссийских санкций США на страны ЕС

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Санкции США против российского нефтяного сектора, в том числе компании «Лукойл», могут оказать негативное влияние на ряд стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что эти санкции могут оказать негативное влияние», — сказала она.

По словам представителя Еврокомиссии, орган проводит постоянные контакты со странами-участницами объединения, чтобы убедиться, что такого влияния можно избежать.

Однако она подчеркнула, что пока ЕК не наблюдает негативного эффекта.

Ранее президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность введения дополнительных санкций против России. Он отметил, что сообщит о своем решении по данному вопросу.

