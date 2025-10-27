Трамп высказался о введении дополнительных санкций против России

Трамп не стал отрицать возможность введения дополнительных санкций против России

Президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность введения дополнительных санкций против России. Об этом американский лидер рассказал в ходе пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

«Вы узнаете», — сказал он.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Ранее стало известно, что администрация Трампа подготовила новые санкции против ключевых секторов экономики России. Новые ограничения могут быть введены, если урегулирование конфликта на Украине будет затягиваться.