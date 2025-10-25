Мир
14:42, 25 октября 2025Мир

Стало известно о подготовке США новых санкций против России

Reuters: Администрация Трампа подготовила новые санкции против экономики России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom  

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новые санкции против ключевых секторов экономики России. Об этом стало известно Reuters.

По данным агентства, новые ограничения могут быть введены, если урегулирование конфликта на Украине будет затягиваться. Некоторые из них направлены против российского банковского сектора и инфраструктуры, используемой для поставок нефти.

Также отмечается, что Трамп, вероятно, возьмет паузу на несколько недель, чтобы понаблюдать за реакцией России на санкции, введенные против российских нефтяных компаний несколькими днями ранее.

23 октября сообщалось, что власти США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Трамп назвал ограничения очень сильными и выразил уверенность в том, что они будут иметь эффект. При этом президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции не нанесут серьезного ущерба экономике страны.

