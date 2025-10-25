Мир
08:04, 25 октября 2025Мир

Трамп назвал введенные им антироссийские санкции очень сильными

Трамп заявил, что введенные им антироссийские санкции очень сильные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им антироссийские санкции очень сильные. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома считает, что санкции будут иметь эффект. «Он [президент РФ Владимир Путин] говорит, что они не будет иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом», — сказал политик.

Ранее американский лидер отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции, введенные против ряда российских компаний, включая «Лукойл», существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. «Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев», — сказал Трамп.

Российский лидер в ответ назвал новые санкции очередной попытка политического давления на Москву и недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений.

