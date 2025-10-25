Трамп назвал введенные им антироссийские санкции очень сильными

Трамп заявил, что введенные им антироссийские санкции очень сильные

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им антироссийские санкции очень сильные. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома считает, что санкции будут иметь эффект. «Он [президент РФ Владимир Путин] говорит, что они не будет иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом», — сказал политик.

Ранее американский лидер отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции, введенные против ряда российских компаний, включая «Лукойл», существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. «Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев», — сказал Трамп.

Российский лидер в ответ назвал новые санкции очередной попытка политического давления на Москву и недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений.