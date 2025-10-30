Экономика
10:49, 30 октября 2025Экономика

Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

«Лукойл» сообщил о подготовке продажи иностранных активов трейдеру Gunvor
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вторая по величине российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила о достижении договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor Group по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH, владеющей иностранными активами группы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В «Лукойле» утверждают, что обязались не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, а ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. Российская компания подчеркивает, что решение о продаже связано с «введением отдельными государствами ограничительных мер».

На прошлой неделе Минфин США ввел первые с момента возвращения на должность главы Белого дома Дональда Трампа санкции против России. Меры коснулись экспорта нефти, в том числе в американский SDN-List, что предусматривает самые жесткие ограничения, попал «Лукойл». Санкции начинают действовать с 21 ноября. В ведомстве объяснили такое решение несговорчивостью Москвы по вопросу прекращения боевых действий на Украине.

В понедельник, 27 октября, «Лукойл» объявил о планах продать все зарубежные активы. В нынешнем пресс-релизе компания отмечает, что для завершения сделки необходимо получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), а также в случае необходимости иных лицензий, разрешений и согласований в других странах.

При необходимости «Лукойл» и Gunvor намерены обратиться к OFAC за продлением лицензии на операции для бесперебойной операционной деятельности на период завершения продажи.

Стоимость активов в рамках готовящейся сделки не называется. Ранее эксперты предположили, что «Лукойлу» придется продавать активы за треть рыночной цены, то есть компания может получить около трех миллиардов долларов вместо десяти миллиардов. В то же время они не высказывали предположений, что активы могут перейти одному покупателю, а сам он станет известен настолько быстро.

