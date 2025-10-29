Потери «Лукойла» при продаже иностранных активов из-за санкций оценили

«Известия»: «Лукойл» может продать иностранные активы за треть их реальной цены

Продажа российской нефтяной компанией «Лукойл» иностранных активов, на что она намерена пойти после попадания в санкционные списки США, может привести к серьезным потерям. Об этом со ссылкой на подсчеты экспертов пишут «Известия».

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин полагают, что реальная стоимости долей компании в зарубежных предприятиях достигает 10 миллиардов долларов.

Вместе с тем последний уверен, что продать их получится только за треть стоимости, если речь идет о недружественных юрисдикциях, и за половину — в дружественных и нейтральных. Дисконт будет зависеть от сроков продажи, участников сделки, геополитики и позиции сторон.

По словам Скрябина, конкретный размер скидки назвать затруднительно, понятно только, что на мировой рынок нефти соглашения заметного влияния не окажут. Также эксперт указал, что неопределенности добавляет ситуация с американской лицензией на продление операций. Если ее несколько раз продлят, то стоимость продажи актива может вырасти.

Касаткин добавил, что как только срок лицензии истечет, то США фактически войдут в сделку в качестве третьей стороны и будут влиять на процесс. В том числе они могут содействовать выбору покупателя. Эксперт полагает, что наиболее благоприятным станет сценарий продажи активов фондам Ближнего Востока, но, скорее всего, в случае с объектами в периметрах США и Евросоюза такие контакты не пройдут.

В настоящее время «Лукойл» владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в странах Евросоюза, сетью АЗС в 20 странах, производством масел в Австрии и Финляндии. Также компания участвует в разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, в проектах в Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, присутствует в Мексике.

Санкции в отношении крупнейших нефтяных компаний России США ввели на прошлой неделе, объяснив их несговорчивостью Москвы в деле завершения конфликта на Украине. «Лукойл» объявил о намерении продать иностранные активы, пока они не попали под ограничения, 27 октября.

