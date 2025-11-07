Экономика
02:37, 7 ноября 2025Экономика

Gunvor отозвала предложение о покупке международных активов «Лукойла»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Международный энергетический трейдер Gunvor Group отозвал предложение о покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом компания сообщила в соцсети X.

Перед этим Минфин США отказался выдать Gunvor лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается конфликт на Украине. В компании назвали заявление ведомства в корне неверным и ложным.

«В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов "Лукойла"», — подчеркнули представители трейдера.

Руководство российского энергогиганта стало активно рассматривать вопрос продажи зарубежных активов после того, как «Лукойл» попал под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. Западные страны ввели рестрикции против компании во второй половине октября. Санкции распространились в том числе на все дочерние структуры.

Спустя несколько дней после включения компании в ограничительные списки стало известно имя потенциального покупателя зарубежных активов. Им оказался Gunvor, являющийся одним из крупнейших в мире импортеров российского сырья.

Власти США заявили, что намерены внимательно изучить историю Gunvor Group и проверить возможные сохраняющиеся связи с Россией.

