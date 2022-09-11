Зеленский оценил вероятность переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNN.

Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией. «На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их [России] стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — подчеркнул он.