Лавров оценил риски затягивания переговоров с Украиной

Глава МИД России Лавров заявил, что затягивание переговоров с Киевом усложнит их процесс

Глава МИД России Сергей Лавров оценил риски затягивания переговоров Москвы и Киева — по его мнению, это усложнит их процесс. Министра цитирует ТАСС.

По словам Лаврова, позиция России была изложена президентом страны Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.

«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской "истории", что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — заявил министр.

Ранее о готовности Москвы к переговорам с Киевом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Требования, которые Кремль выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем, кроме их соблюдения, речь идти не будет.

При этом на Украине переговоры с Россией считают «смертным приговором». По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, президент страны Владимир Зеленский настроен однозначно против них.