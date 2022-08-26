На Украине назвали переговоры с Россией «смертным приговором»

Hill: советник офиса Зеленского Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал оценку потенциальным переговорам Киева с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал переговоры Украины с Россией «смертным приговором» и подчеркнул, что глава республики Владимир Зеленский настроен однозначно против них.

Ранее Подоляк допустил, что Украина может перейти в контрнаступление. По его словам, этому шагу может поспособствовать финансовая помощь от США в размере трех миллиардов долларов.