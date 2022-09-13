В Госдуме отреагировали на проект по гарантиям безопасности Украины

Депутат Чепа назвал бесполезным проект по гарантиям безопасности, представленный Киевом

Проект по гарантиям безопасности Украины, представленный Киевом, «бесполезен и неперспективен» без Москвы. Так на него отреагировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, передает «Газета.Ru».

По словам депутата, Украина пытается заручиться поддержкой США и стран НАТО, а также обеспечить свою безопасность за счет России. «Конечно, это все бесполезно и неперспективно. Единственная возможность у Украины — это договариваться с Россией, чего они делать не хотят. И им не дают этого делать», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Киев предлагает включить в гарантии безопасности все те пункты, против которых выступает Россия. Курс, о котором заявляет президент Украины Владимир Зеленский, — это путь в никуда, резюмировал Чепа.

13 сентября офис украинского лидера представил рекомендации к проекту договора по гарантиям безопасности страны. Проект очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя Украина и «группа государств-гарантов». Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве.