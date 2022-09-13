В Киеве выдвинули требование к странам-гарантам безопасности Украины

В Киеве потребовали от стран-гарантов собираться по запросу Украины в течение 24 часов

В случае угрозы вооруженного нападения на Украину страны-гаранты безопасности республики обязаны в течение 24 часов собраться по запросу Киева для обсуждения ситуации. Соответствующее требование было выдвинуто в проекте рекомендаций по гарантиям безопасности, опубликованном на сайте офиса украинского президента.

В документе отмечается, что по запросу Киева гаранты «должны будут собраться для коллективных консультаций в течение очень короткого времени» и «принять решение об активации расширенных гарантий в составе коалиции стран, готовых присоединиться (например, в течение 72 часов)».

Ранее сообщалось, что опубликованный офисом украинского лидера «Киевский договор по безопасности» очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя «группа государств-гарантов» и сама Украина. Уточняется, что группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также государства Северной, Центральной и Восточной Европы.