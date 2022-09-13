Киев предложил в случае агрессии обязать партнеров реагировать силой

В проекте по гарантиям безопасности Украины прописали принятие мер вплоть до военных

Проект по гарантиям безопасности Украины, представленный офисом украинского президента Владимира Зеленского, предусматривает обязанность партнеров принимать меры вплоть до военных в случае агрессии. Об этом говорится в документе под названием «Киевский договор по безопасности», который опубликован на сайте главы государства.

«В совместном документе должны быть изложены расширенные обязательства стран-гарантов использовать все элементы их национальной и коллективной силы, чтобы принимать соответствующие меры, которые могут включать дипломатические, экономические и военные средства», — утверждается в проекте по гарантиям безопасности.

Кроме того, «Киевский договор» предусматривает запрет на снятие санкций с России, в том числе пока она «не возместит ущерб». Также Киев хочет включить в него поставки оружия от западных партнеров и участие в военных учениях НАТО и Европейского союза.

Проект очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя Украина и «группа государств-гарантов». Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве. В группу стран-гарантов могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также государства Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

