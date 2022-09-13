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Киев захотел включить поставки оружия и учения с НАТО в гарантии безопасности

Офис Зеленского захотел включить поставки оружия и учения с НАТО в гарантии безопасности

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Киев захотел включить в гарантии безопасности для Украины поставки оружия от западных партнеров, а также участие в военных учениях НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в проекте рекомендаций экспертной группы по гарантиям безопасности, опубликованном на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

«Самая сильная гарантия безопасности для Украины — ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — говорится в документе.

Для этого, считают в Киеве, республике необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, масштабные поставки оружия и разведывательная поддержка союзников, а также тренировочные миссии и совместные учения с НАТО и ЕС.

13 сентября офис президента Украины представил рекомендации к проекту договора по гарантиям безопасности Украины. Документ очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя «группа государств-гарантов» и Украина. В число стран могут войти США, Великобритания, Канада, Польша и другие.

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Алевтина Запольская
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