Киев захотел включить поставки оружия и учения с НАТО в гарантии безопасности

Офис Зеленского захотел включить поставки оружия и учения с НАТО в гарантии безопасности

Киев захотел включить в гарантии безопасности для Украины поставки оружия от западных партнеров, а также участие в военных учениях НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в проекте рекомендаций экспертной группы по гарантиям безопасности, опубликованном на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

«Самая сильная гарантия безопасности для Украины — ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — говорится в документе.

Для этого, считают в Киеве, республике необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, масштабные поставки оружия и разведывательная поддержка союзников, а также тренировочные миссии и совместные учения с НАТО и ЕС.

13 сентября офис президента Украины представил рекомендации к проекту договора по гарантиям безопасности Украины. Документ очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя «группа государств-гарантов» и Украина. В число стран могут войти США, Великобритания, Канада, Польша и другие.