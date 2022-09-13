Украина предложила запретить снимать санкции с России до «возмещения ущерба»

В проекте по гарантиям безопасности Украины прописали запрет на снятие санкций с России

Проект по гарантиям безопасности Украины, представленный офисом украинского лидера Владимира Зеленского, предусматривает запрет на снятие санкций с России, в том числе пока она «не возместит ущерб». Документ под названием «Киевский договор по безопасности» опубликован на сайте главы государства.

Также в нем говорится, что государства-гаранты должны воздержать от отмены ограничительных мер, согласованных с 2014 года, пока Москва «не прекратит агрессию» против Киева и не гарантирует, что в будущем не нападет на страну.

«Любое решение об отмене или временной приостановке санкций в рамках

переговоров по мирному урегулированию должно приниматься в тесной координации с Украиной», — сказано в документе.

Там же отмечается, что пакет санкций должен быть инициирован и реализован гарантами безопасности Украины в тесной координации с другими международными организациями, такими как G7 и Евросоюз.

Ранее сообщалось, что в качестве гарантов Киев предложил США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

