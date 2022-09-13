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Украина захотела разместить системы ПРО на своей территории

Офис Зеленского назвал системы ПРО одним из компонентов гарантий безопасности Украины

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал размещение на Украине современных систем противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны одной из гарантий безопасности Киева.

Рекомендации к проекту документа, который должен получить название «Киевский договор по безопасности», опубликованы на сайте украинского лидера.

Эти советы Украине, над которыми работали эксперты «со всего демократического мира», предусматривают внесение в проект документа «полноценного санкционного пакета против страны-агрессора».

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Кроме того, потенциальный договор может содержать «дополнительные компоненты, такие как Соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и тому подобное».

Странами-гарантами безопасности Украины, как предполагается, должны выступить США и некоторые государства Европейского союза. Кроме того, украинские власти исключают отказ от стремления страны вступить в НАТО даже при наличии гарантий безопасности.

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Василий Мека
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