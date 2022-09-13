Украина захотела разместить системы ПРО на своей территории

Офис Зеленского назвал системы ПРО одним из компонентов гарантий безопасности Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал размещение на Украине современных систем противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны одной из гарантий безопасности Киева.

Рекомендации к проекту документа, который должен получить название «Киевский договор по безопасности», опубликованы на сайте украинского лидера.

Эти советы Украине, над которыми работали эксперты «со всего демократического мира», предусматривают внесение в проект документа «полноценного санкционного пакета против страны-агрессора».

Кроме того, потенциальный договор может содержать «дополнительные компоненты, такие как Соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и тому подобное».

Странами-гарантами безопасности Украины, как предполагается, должны выступить США и некоторые государства Европейского союза. Кроме того, украинские власти исключают отказ от стремления страны вступить в НАТО даже при наличии гарантий безопасности.