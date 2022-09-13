Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев предложил конфисковать активы России

В проекте по гарантиям безопасности Украины предлагается конфисковать активы России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergey Dolzhenko / Reuters

Киев предложил включить в гарантии безопасности Украины меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан. Об этом говорится в проекте рекомендаций экспертной группы, опубликованном на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

В документе сказано, что «широкой группе международных партнеров» необходимо поддержать набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях. Киев предлагает включить туда ограничения, которые автоматически применятся повторно в случае «агрессии» против страны.

В офисе украинского лидера указали на необходимость разработки законодательной базы, позволяющей конфисковать собственность Москвы, суверенные фонды и резервы, активы россиян и организаций, находящихся в санкционном списке. Собранные средства предлагается направить на восстановление Украины.

«Киевский договор» также предусматривает обязанность партнеров принимать меры вплоть до военных в случае «агрессии». Кроме того, Украина хочет включить в него поставки оружия от западных партнеров и участие в военных учениях НАТО и Европейского союза.

Проект очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя Украина и «группа государств-гарантов». Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве. В группу стран-гарантов могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также государства Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Киев предложил конфисковать активы России
Ряд российских авиакомпаний запустят рейсы на популярный карибский курорт
Бородина объяснила важность Instagram для россиян
Премию «Эмми» раскритиковали из-за небольшого числа темнокожих лауреатов
Пожар в московской многоэтажке попал на видео
Названы особенности гриппа в текущем сезоне
На юге Москвы загорелась многоэтажка
Польша похвасталась запасами угля на «суперсуровую» зиму
В российском регионе захотели делать туалетную бумагу из секретных документов
В российском регионе три человека погибли от отравления неизвестным веществом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.