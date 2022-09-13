Киев предложил конфисковать активы России

В проекте по гарантиям безопасности Украины предлагается конфисковать активы России

Киев предложил включить в гарантии безопасности Украины меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан. Об этом говорится в проекте рекомендаций экспертной группы, опубликованном на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

В документе сказано, что «широкой группе международных партнеров» необходимо поддержать набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях. Киев предлагает включить туда ограничения, которые автоматически применятся повторно в случае «агрессии» против страны.

В офисе украинского лидера указали на необходимость разработки законодательной базы, позволяющей конфисковать собственность Москвы, суверенные фонды и резервы, активы россиян и организаций, находящихся в санкционном списке. Собранные средства предлагается направить на восстановление Украины.

«Киевский договор» также предусматривает обязанность партнеров принимать меры вплоть до военных в случае «агрессии». Кроме того, Украина хочет включить в него поставки оружия от западных партнеров и участие в военных учениях НАТО и Европейского союза.

Проект очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя Украина и «группа государств-гарантов». Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве. В группу стран-гарантов могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также государства Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.