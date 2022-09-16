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В здании Генпрокуратуры ЛНР произошел взрыв

Офицер НМ ЛНР Марочко: в результате взрыва в здании Генпрокуратуры есть жертвы

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В здании Генпрокуратуры Луганской народной республики (ЛНР) в центре Луганска произошел взрыв, в результате, по предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает «Интерфакс».

«В центре Луганска в здании генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы», — сказал он.

По сообщениям очевидцев, на третьем этаже здания видны повреждения. Сотрудники эвакуированы, на месте работают МЧС и правоохранители.

Ранее Марочко рассказал, что Украина пытается посеять панику среди местных жителей. По его словам, в ЛНР действуют диверсионные группы, которые вывешивают, а затем фотографируют флаги Украины на зданиях государственных учреждений республики. Вместе с тем, отметил он, люди уже к этому привыкли.

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Алина Гончарова
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