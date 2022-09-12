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В ЛНР заявили о попытках Украины посеять панику среди местных жителей

Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев пытается посеять панику в ЛНР через вывешивание флагов Украины

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В недавно освобожденных районах Луганской народной республики (ЛНР) действуют специальные диверсионные группы, которые вывешивают, а затем фотографируют флаги Украины на зданиях государственных учреждений республики, рассказал в эфире Первого канала подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. Это делается с тем, чтобы посеять панику среди мирного населения, уточнил подполковник.

«Мы действительно отмечаем работу в прифронтовых и даже тыловых районах неких групп. Я бы не сказал, что это полноценная диверсионная группа — скорее всего, это так называемые проплаченные либо молодые люди, либо те люди, которые проукраинских взглядов, которые на нашей территории вывешивают флаги на админзданиях, делают фоточки, и потом все это распространяется в сети интернет», — сообщил Марочко.

Подполковник напомнил, как в субботу в интернете начала распространяться информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы вошли в Сватово, хотя это не соответствовало действительности.

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«Панику украинские ципсошники умеют распространять. Но люди на нашей территории к этому привыкли, а вот на недавно освобожденных — еще не привыкли к таким информационным вбросам», — подытожил офицер НМ ЛНР.

Ранее в Луганске оценили ситуацию на Харьковском направлении. По словам Марочко, под Харьковом возможна перегруппировка сил с целью нанесения дальнейших ударов по позициям украинских военных.

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