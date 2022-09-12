В ЛНР оценили ситуацию на харьковском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о возможной перегруппировке сил на харьковском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко оценил ситуацию на харьковском направлении. Об этом он высказался в эфире передачи «Летучка» на телеканале RT.

По его словам, под Харьковом возможна перегруппировка сил с целью нанесения дальнейших ударов по позициям украинских военных.

«Возможно, будет перегруппировка сделана, и с флангов мы можем нанести более ощутимый удар по украинским войскам. Действительно, есть у них (у Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») временные успехи, но в конечном итоге все обернется колоссальными потерями украинской армии», — заявил офицер.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о нанесении ударов по подразделениям украинской армии на харьковском направлении. В ведомстве уточнили, что в результате была уничтожена военная техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, а также 113-й бригады территориальной обороны в районе Новой Водолаги.