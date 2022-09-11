Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о нанесении ударов по ВСУ на харьковском направлении

МО РФ сообщило о нанесении ударов по подразделениям ВСУ на харьковском направлении

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, передает РИА Новости.

«Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны сообщило, что в результате ударов была уничтожена военная техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, а также 113-й бригады территориальной обороны в районе Новой Водолаги. Отмечается, что украинские военные понесли потери личного состава.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российскими военными были поражены восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские войска уничтожили 43 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику противника в 103 районах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России завершился Единый день голосования
Раскрыты причины появления «пивного» живота у мужчин
Стало известно о предложении России к Индии по ценам на нефть
В Госдуме назвали финансировавшие дискредитацию выборов в России страны
Британский парламент заявил о проблемах из-за российского газа
«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третье место в РПЛ
Минобороны сообщило о нанесении ударов по ВСУ на харьковском направлении
Медведев прокомментировал спецоперацию на Украине
В ДНР заявили о попытке контратаки украинских войск в районе Песков
В нескольких регионах Украины пропало электричество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.