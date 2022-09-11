Минобороны сообщило о нанесении ударов по ВСУ на харьковском направлении

МО РФ сообщило о нанесении ударов по подразделениям ВСУ на харьковском направлении

Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, передает РИА Новости.

«Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны сообщило, что в результате ударов была уничтожена военная техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, а также 113-й бригады территориальной обороны в районе Новой Водолаги. Отмечается, что украинские военные понесли потери личного состава.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российскими военными были поражены восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские войска уничтожили 43 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику противника в 103 районах.