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В Минобороны России сообщили о поражении восьми пунктов управления ВСУ

В Минобороны сообщили о поражении восьми пунктов управления ВСУ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

За прошедшие сутки российскими военными были поражены восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай- Александровка в Донецкой Народной Республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах», — заявил представитель ведомства.

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Анастасия Астахова
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