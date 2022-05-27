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На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР

На Украине возбудили дело за коллаборационизм против генпрокурора ЛНР

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры Украины

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о коллаборационизме против генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы украинского ведомства.

Как отмечает агентство, в публикации не называется имени обвиняемого. Сейчас должность генпрокурора ЛНР занимает Сергей Горенко. По статье о сотрудничестве с «агрессором» ему грозит до 15 лет тюрьмы.

«Подозреваемый добровольно занял должность генерального прокурора в незаконно созданной на временно оккупированной территории Луганской области прокуратуре ЛНР», — говорится в сообщении.

Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что в ЛНР и ДНР находятся около восьми тысяч пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. «Сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — добавил он.

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Алевтина Запольская
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