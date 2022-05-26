Названо число украинских военнопленных в ДНР и ЛНР

Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Донбассе находятся около восьми тысяч пленных солдат ВСУ

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) находятся около восьми тысяч пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он назвал число пленных украинских военных и отметил, что их больше на территории ДНР. «Сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «ничего не может сказать» о дальнейшей судьбе пленных бойцов ВСУ, отметив, что это является прерогативой российских военных. Он также не стал комментировать вопрос о том, будут ли осуждены украинские военнопленные и станут ли их привлекать для восстановления городов в ДНР и ЛНР.