Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названо число украинских военнопленных в ДНР и ЛНР

Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Донбассе находятся около восьми тысяч пленных солдат ВСУ

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) находятся около восьми тысяч пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он назвал число пленных украинских военных и отметил, что их больше на территории ДНР. «Сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «ничего не может сказать» о дальнейшей судьбе пленных бойцов ВСУ, отметив, что это является прерогативой российских военных. Он также не стал комментировать вопрос о том, будут ли осуждены украинские военнопленные и станут ли их привлекать для восстановления городов в ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Китае указали на провал системы госуправления в США
Москву накроют аномальные ливни
Импортные перевозки в Россию сократились на четверть
ВМФ России предоставит запчасти для реставрации первой атомной подлодки СССР
Анонсирован крупный музыкальный фестиваль в Москве и Петербурге
Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в июне
Застройщика посадили на шесть лет за обман дольщиков на 300 миллионов рублей
«Нахлобучившая» государство отрасль попросила власти ослабить рубль
В Санкт-Петербурге под мостом нашли скелет
Рэпер Гуф стал отцом во второй раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.