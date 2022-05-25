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Кремль переадресовал вопрос о судьбе украинских военнопленных

Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе украинских военнопленных

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о дальнейшей судьбе украинских военнопленных, передает ТАСС.

«Здесь ничего не могу сказать, по-прежнему это прерогатива только наших военных», — переадресовал представитель Кремля вопрос о том, какая позиция относительно того, что ждет дальше украинских военнопленных, у президента России Владимира Путина.

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Также он не стал комментировать вопрос, будут ли осуждены украинские пленные и будут ли они привлекаться для восстановления городов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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