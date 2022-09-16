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В Мелитополе произошел взрыв

Рогов: в Мелитополе контролируемым подрывом уничтожены найденные взрывоопасные предметы

Фото: РИА Новости

В Мелитополе произошел взрыв. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе обследования территории города местные инженерные подразделения обнаружили «взрывоопасные предметы».

«Сегодня, 16 сентября, часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время», — уточнил Рогов.

Он также добавил, что «ближайший контролируемый взрыв будет произведен совсем скоро».

16 сентября сообщалось, что генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете. Отмечается, что бомба взорвалась во время совещания руководящего состава прокуратуры.

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Алевтина Запольская
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