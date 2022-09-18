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В Мелитополе взорвали автомобиль с мирными жителями

В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями

Фото: РИА Новости

В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения.

По информации агентства, самодельная бомба была заложена в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль. В свою очередь, РЕН ТВ утверждает, что взрывное устройство сработало, когда машина проезжала мимо.

Ранее стало известно о подрыве опоры ЛЭП в южной части Мелитополя. Еще один взрыв прогремел в Мелитополе днем 16 сентября. Позднее стало известно, что генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете. Бомба взорвалась во время совещания.

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Марина Совина
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