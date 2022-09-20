Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области решили провести референдум по присоединению к России

Власти Херсонской области приняли решение провести референдум о вхождении в состав РФ
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: РИА Новости

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона решили провести референдум по присоединению к России. Официальное заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — написал он.

Сальдо также выразил уверенность, что российские власти примут итоги референдума, после чего регион «войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства». Он добавил, что не сомневается в том, что россияне и президент России Владимир Путин «выступят гарантами безопасности и процветания» региона.

В своем видеообращении Сальдо указал, что власти Херсонской области по результатам референдума обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно скорее утвердить итоги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В уголовный кодекс предложили внести понятия «мобилизация» и «военное время»
Опубликованы кадры с места смертельной аварии Сергея Пускепалиса
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Женщина вызвала полицию из-за слишком откровенного наряда соседки
Россиянин заживо сжег начальника из-за задержки зарплаты и получил срок
Европа столкнулась с дефицитом удобрений
Названа причина гибели актера Сергея Пускепалиса
Изучена связь между хронотипом и риском болезней сердца
Минобороны назвало потери ВСУ в Харьковской области и ДНР
Минобороны заявило об уничтожении ста солдат ВСУ под Херсоном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.