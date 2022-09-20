В Херсонской области решили провести референдум по присоединению к России
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона решили провести референдум по присоединению к России. Официальное заявление опубликовано в его Telegram-канале.
«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — написал он.
Сальдо также выразил уверенность, что российские власти примут итоги референдума, после чего регион «войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства». Он добавил, что не сомневается в том, что россияне и президент России Владимир Путин «выступят гарантами безопасности и процветания» региона.
В своем видеообращении Сальдо указал, что власти Херсонской области по результатам референдума обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно скорее утвердить итоги.