Власти Херсонской области заявили о планах обратиться к Путину c просьбой

Власти Херсонской области попросят Путина как можно скорее утвердить итоги референдума

Власти Херсонской области по результатам референдума обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно скорее утвердить итоги. Об этом заявил глава администрации региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«По результата референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимирову Путину с тем, чтобы как можно скорее он юридически был утвержден. Уверен, эта процедура не займет много времени», — отметил Сальдо.

Ранее глава администрации объявил, что власти региона решили провести референдум по присоединению к России. «Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — сказал он.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также заявил, что специалисты в администрациях республик Донбасса начали активную проработку вопроса подготовки к проведению референдума о вхождении в состав России.