Стало известно о подготовке документа по вопросу вхождения ЛНР в состав России

Глава ЛНР Пасечник 28 сентября представит Путину документ о вхождении республики в РФ

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подготовит документ для президента России Владимира Путина по вопросу вхождения ЛНР в состав России на правах субъекта федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Он представит соответствующую бумагу в среду, 28 сентября.

За вхождение ЛНР в Россию на референдуме проголосовали 98,42 процента избирателей. Такие цифры стали известны после обработки 100 процентов протоколов ЦИК республики.

Референдумы в Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях завершились. ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) дал право решать вопрос о времени окончания работы комиссиям на местах в зависимости от ситуации с безопасностью.