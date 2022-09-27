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За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 98,42 процента избирателей

За вхождение ЛНР в состав России на референдуме проголосовали 98,42 процента избирателей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За вхождение Луганской народной республики в Россию на референдуме проголосовали 98,42 процента избирателей. Об этом сообщает ТАСС

Такие цифры стали известны после обработки 100 процентов протоколов ЦИК республики.

Референдумы в Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях завершились. ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) дал право решать вопрос о времени окончания работы комиссиям на местах в зависимости от ситуации с безопасностью.

Марина Совина
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