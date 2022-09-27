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В Кремле высказались о создании в России нового округа после референдумов

Песков заявил, что Кремль никогда не анонсируют указы о создании новых округов

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможном создании в России нового округа после референдумов. По его словам, Кремль никогда не анонсируют подобные указы, пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что это также касается кадровых вопросов о полпредах в новых регионах. «Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», — заявил он журналистам.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на сообщения о возможном появлении Крымского федерального округа, в состав которого, в случае соответствующего итога референдумов, могут войти присоединенные к России Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области. Как сообщили «Ведомости», полпредом президента в округе станет экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Кроме того, Песков добавил, что законодатели и органы исполнительной власти готовы к принятию новых регионов в состав России.

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Константин Лысяков
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