Матвиенко ответила на вопрос о внеплановом заседании СФ по референдумам

Спикер СФ Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании из-за референдумов

Совет Федерации не видит необходимости в проведении внепланового заседания в связи с референдумами. Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что Совфед 4 октября может рассмотреть вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России при положительном исходе референдумов.

«Мы с уважением относимся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и если такова воля с их стороны — войти в состав России, безусловно, мы поддержим», — сказала Матвиенко.

До этого сенатор Сергей Цеков сообщил, что референдумы в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях можно считать состоявшимися и легитимными.

Ранее сообщалось о завершении голосования на референдумах о присоединении к России в Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

Первые итоги голосования в Запорожской области станут известны 27 сентября около 21:00. В ЛНР промежуточная явка на референдуме превысила 90 процентов. В Херсонской области заявили, что подсчет полученных голосов проведут во вторник, 27 сентября.