Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Матвиенко ответила на вопрос о внеплановом заседании СФ по референдумам

Спикер СФ Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании из-за референдумов
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Совет Федерации не видит необходимости в проведении внепланового заседания в связи с референдумами. Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что Совфед 4 октября может рассмотреть вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России при положительном исходе референдумов.

«Мы с уважением относимся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и если такова воля с их стороны — войти в состав России, безусловно, мы поддержим», — сказала Матвиенко.

До этого сенатор Сергей Цеков сообщил, что референдумы в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях можно считать состоявшимися и легитимными.

Ранее сообщалось о завершении голосования на референдумах о присоединении к России в Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

Первые итоги голосования в Запорожской области станут известны 27 сентября около 21:00. В ЛНР промежуточная явка на референдуме превысила 90 процентов. В Херсонской области заявили, что подсчет полученных голосов проведут во вторник, 27 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В районе утечек на «Северном потоке» зафиксировали два взрыва
Шойгу лично проверил подготовку мобилизованных россиян на военных полигонах
В ЕС оскорбились уходом Лаврова с заседания Совбеза ООН
В Запорожской области явка на референдум составила около 90 процентов
Работающих в Донбассе строителей захотели освободить от мобилизации в России
Россиянина насмерть задавило бетонной плитой после взрыва в гаражном кооперативе
Два россиянина убили пенсионерку и сожгли ее дом ради 2 тысяч рублей и планшета
Фармацевт раскрыл оптимальную длительность принятия душа
Звезда «Дома-2» рассказала о переезде в квартиру в Турции
В «Газпроме» назвали самый сложный месяц для Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.