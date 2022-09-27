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Названы сроки объявления итогов референдума в Запорожье

Глава Запорожья Балицкий: первые результаты референдума обнародуют 27 сентября около 21:00

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Первые итоги голосования на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России станут известны около 21:00 во вторник, 27 сентября, заявил глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы приступаем к подсчетам, надеемся, что сегодня где-то в 19:00-20:00, может, в 21:00, мы надеемся выдать результаты. Надо будет всю ночь, конечно, считать. Я думаю, мы очень быстро подсчитаем и первые данные выдадим», — сказал Балицкий.

Он также отметил, что итоговые результаты станут известны утром 28 сентября.

Ранее Балицкий заявил, что референдум на подконтрольной Киеву части Запорожской области проведут отдельно, когда территория перейдет под контроль союзных сил.

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