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В Запорожской области пообещали провести референдум в подконтрольной Киеву части

Балицкий сообщил о референдуме в подконтрольной Киеву части Запорожья после освобождения

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на подконтрольной Украине части региона пройдет референдум после ее освобождения. Его слова передает РИА Новости.

«Результаты оглашаются только по территории, где проходил референдум. Когда мы продвинем дальше линию фронта, на той территории будет отдельно проводиться референдум — один район будет отдельно проводить референдум», — пообещал он на встрече с иностранными наблюдателями.

Балицкий подчеркнул, что жители оставшейся части региона будут решать ее будущее после освобождения.

Ранее он сообщил, что референдум о присоединении Запорожской области к России можно считать состоявшимся. По его словам, 26 сентября местные избирательные комиссии фиксировали явку в 66,43 процента. Балицкий уточнил, что первые результаты голосования могут быть готовы уже вечером во вторник, 27 сентября, а окончательные — в среду утром, 28 сентября.

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Кристина Есикова
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