В Запорожской области заявили о состоявшемся референдуме

Глава Запорожской области Балицкий заявил, что референдум можно считать состоявшимся

Референдум о присоединении Запорожской области к России можно считать состоявшимся. Об этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала.

Он сообщил, что 26 сентября местные избирательные комиссии фиксировали явку в 66,43 процента. По его словам, первые результаты голосования могут быть готовы уже вечером во вторник, 27 сентября, а окончательные — в среду утром, 28 сентября.

«Избирательные комиссии готовы [предоставить] результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером. Но, вероятнее всего, окончательный результат будет завтра в девять утра. Никто не уйдет с работы, пока мы не закончим», — отметил Балицкий.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что подсчет полученных на референдуме в регионе голосов будут проводить во вторник, 27 сентября. По его словам, первые результаты могут быть получены в этот же день.