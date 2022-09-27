Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области заявили о состоявшемся референдуме

Глава Запорожской области Балицкий заявил, что референдум можно считать состоявшимся

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Референдум о присоединении Запорожской области к России можно считать состоявшимся. Об этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала.

Он сообщил, что 26 сентября местные избирательные комиссии фиксировали явку в 66,43 процента. По его словам, первые результаты голосования могут быть готовы уже вечером во вторник, 27 сентября, а окончательные — в среду утром, 28 сентября.

«Избирательные комиссии готовы [предоставить] результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером. Но, вероятнее всего, окончательный результат будет завтра в девять утра. Никто не уйдет с работы, пока мы не закончим», — отметил Балицкий.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что подсчет полученных на референдуме в регионе голосов будут проводить во вторник, 27 сентября. По его словам, первые результаты могут быть получены в этот же день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На «Северном потоке» обнаружили беспрецедентные разрушения
В Госдуме предложили освободить мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ
Россияне массово перестали отдыхать в Турции по одной причине
В Британии расследовавший дело Литвиненко экс-полицейский покончил с собой
В США высказались о намерении Путина использовать ядерное оружие
Раскрыто влияние аэрозолей и углекислого газа на здоровье людей
В Кремле ответили на вопрос об обсуждениях снятия моратория на смертную казнь
В Госдуме захотели обратиться к Путину с вопросом о смертной казни
Россиянина с металлическими пластинами в позвоночнике и диабетом мобилизовали
В Запорожской области заявили о состоявшемся референдуме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.