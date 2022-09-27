В Крыму высказались о первых итогах референдумов

Сенатор Цеков допустил включение новых регионов в состав России в течение недели

Крым все последние восемь лет поддерживал и сейчас поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области и положительно относится к первым итогам референдумов по вопросу об их вхождении в состав России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Мы им говорим о том, что в Крыму произошли разительные изменения за восемь лет нашего нахождения. Мы объясняем, что то же самое будет происходить и у вас — все то, что разрушалось фактически после распада Советского Союза, будет восстанавливаться при всесторонней поддержке России», — высказался сенатор.

В случае положительного исхода референдумов вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России произойдет достаточно быстро, считает Цеков.

«Технически это буквально в течение недели, я думаю, произойдет. А с точки зрения интеграции, в состав России — дольше. Крым до сих пор интегрируется в состав России, хотя самое главные решения были приняты в первый год. Поэтому основные решения будут приняты буквально в течение года, а потом шаг за шагом будет осуществляться работа по стопроцентной реализации решений референдума о вхождении этих регионов в состав России», — поделился он.

Можно с большой долей вероятности говорить о том, что при вхождении этих регионов в состав России будет создан новый федеральный округ, убежден сенатор.

Все эти четыре новых субъекта Российской Федерации будут являться одним федеральным округом. Тут, мне кажется, даже сомнений нет ни у кого. А будет ли он един с Крымом — это вопрос, все возможно. В частности, по названию тоже большой вопрос. Как будет называться этот округ? Может быть, Таврический, может, Новороссийский, может, еще как-то, это надо все обсуждать Сергей Цеков сенатор Совфеда

Ранее стало известно, что на избирательных участках в России по итогам предварительного подсчета голосов около 95 процентов жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение их регионов в состав России. Предварительные итоги голосования на референдумах назвали в ЦИК РФ.