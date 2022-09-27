Названы предварительные итоги голосования на референдумах в России

Около 95% проголосовали за вхождение в состав России на избирательных участках в РФ

На избирательных участках в России, по итогам предварительного подсчета голосов, около 95 процентов жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение их регионов в состав России. Предварительные итоги голосования на референдумах назвали в ЦИК РФ, передает «Интерфакс».

По итогам обработки более 14 процентов бюллетеней, почти 98 процентов граждан ЛНР проголосовали за вхождение их республики в состав России. По результатам подсчета более 16 процентов протоколов граждан ДНР, 98 процентов также высказались за присоединение к РФ.

Среди обработанных 16 процентов голосов жителей Херсонской области за присоединение — также почти 98 процентов. Такой же процент голосов за и среди жителей Запорожья (по итогам подсчета пятой части всех бюллетеней).

Ранее в Запорожской области сообщили, что первые итоги голосования станут известны около 21:00 27 сентября. Итоги референдума обнародуют утром 28 сентября.