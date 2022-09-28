Пушилин объявил о завершении референдума в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что референдум о вхождении в состав России состоялся

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о завершении референдума о вхождении в состав России. Его слова передает РИА Новости.

«Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли, и вот он — колоссальный результат», — констатировал он. По его словам, жители Донбасса очень долго этого хотели. «Сегодня — исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией», — добавил Пушилин.

По словам главы ДНР, жители Донбасса совершили подвиг. «Ну а теперь вперед, вперед — в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать! Спасибо, друзья!» — заключил он.

Согласно окончательным результатам, в ЛНР за вхождение в Россию проголосовали 98,42 процента избирателей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента избирателей.