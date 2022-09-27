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Объявлены окончательные результаты референдума в ДНР

За вхождение ДНР в состав России на референдуме проголосовали 99,23 процента избирателей
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Глава ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Высоцкий объявил окончательные результаты референдума о вхождении республики в состав России. Его слова передает ТАСС.

По результатам обработки 100 процентов протоколов, за вхождение ДНР в состав России проголосовали 99,23 процента избирателей.

Референдумы в Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях также завершились. Согласно окончательным результатам, в ЛНР за вхождение в Россию проголосовали 98,42 процента избирателей, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента избирателей.

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Марина Совина
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