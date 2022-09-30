Кремль назвал последствия подписания договоров о присоединении новых территорий

Песков: после подписания договоров Донбасс и другие регионы станут суверенной частью РФ

Начало событий в новости Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в РФ

Донбасс и другие регионы после подписания договоров о присоединении станут суверенной и неотъемлемой частью территории России, а также Союзного государства. Такие последствия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Подписание договоров о присоединении к России новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября. Церемония начнется в 15:00 в Георгиевском зале большого Кремлевского Дворца.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жители всех четырех регионов поддержали это решение.

Ранее Дмитрий Песков уточнял, что договоры о вхождении новых субъектов в состав России будут подписаны еще до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.