Названы сроки подписания договора о новых территориях России

Песков: договоры о новых территориях РФ подпишут до заседания Совфеда по этой теме

Договоры о вхождении новых территорий в состав России будут подписаны до заседания Совета Федерации по этой теме. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что подписание договоров о присоединении к России новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября. Церемония подписания начнется в 15:00 в Георгиевском зале большого Кремлевского Дворца, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В период с 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.

По результатам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.