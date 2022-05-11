В России назвали лучший способ защиты Херсонской области

Сенатор Цеков назвал лучшей защитой Херсона самоопределение по формированию республики

Лучшая защита для Херсонской области и других южных регионов Украины — это их самоопределение в вопросах либо формирования республик, либо вхождения в состав России, сообщил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По мнению сенатора, эти регионы нуждаются в защите. «С нашей стороны есть понимание, что нельзя оставлять эти регионы Украины, с учетом того, что делают власти Украины с людьми на территориях, которые оказались под контролем наших вооруженных сил в результате спецоперации», — уточнил он.

Форма защиты, по словам Цекова, может быть разная, и она зависит от настроений местных жителей. «Здесь много вариантов может быть: и может быть республика какая-нибудь образуется, Новороссия, например, можно войти в состав России как субъект, можно войти фактически в состав республики Крым. Я думаю, что мы вполне можем с этим справиться, все надо обсуждать, обдумывать. Да, нам будет тяжело, но другого варианта я не вижу», — заключил сенатор.

Ранее заместитель главы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов заявил, что руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России.

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. В апреле в подконтрольных городах Херсонской области Вооруженными силами России были сформированы ВГА.

