Госдума одобрила принятие новых регионов в состав России

Депутаты Госдумы проголосовали за включение четырех новых регионов в состав России

Депутаты Государственной Думы поддержали ратификацию договоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областями. Трансляция заседания нижней палаты парламента была доступна на Rutube.

Законопроекты о принятии новых территорий были внесены в Думу в воскресенье, 2 октября. В пояснительной записке к документам указывалось, что они разработаны в соответствии со статьями 8 и 9 Федерального конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Также законопроекты определяют сроки и порядок интеграции четырех новых субъектов.

«Референдумы — логический процесс воссоединения русских земель, начатый с возвращения Крыма и Севастополя в 2014 году», — сказал перед голосованием глава МИД Сергей Лавров.

Решение о ратификации договоров с новыми землями было принято единогласно: ни один из парламентариев не проголосовал против.

Это судьбоносный день. Единственная возможность спасти жителей четырех регионов (...) — воссоединение в составе Российской Федерации. Этого ждали 30 лет Вячеслав Володин спикер Госдумы

Для проведения заседания депутатам пришлось изменить график работы: начало региональной недели Думы по предложению спикера перенесли с 3 на 10 октября.

После Госдумы законы должен одобрить Совет Федерации. Ожидается, что это произойдет 4 октября.

Новые территории сохранят старые названия и правительства, их руководителей назначит президент

Из постановления Конституционного суда России, а также из пакета документов, внесенных в Госдуму аппаратом президента, следует, что ДНР и ЛНР будут приняты в качестве одноименных народных республик, а Херсонская и Запорожская области — в качестве областей со старыми названиями. Эти же названия субъектов будут закреплены в части 1 статьи 65 Конституции, в которой перечислены все российские регионы.

Согласно одобренному Думой Конституционному закону о новых территориях, их границы определяются на момент образования субъектов и их принятия в состав России, а границы, сопряженные с территорией иностранного государства, объявляются государственной границей.

Во всех новых территориях государственным языком станет русский, однако жителям новых субъектов дадут право пользоваться родным языком, а также свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества.

После того как Конституционный закон о новых территориях одобрит Совет Федерации, у главы государства будет 10 дней на то, чтобы назначить временно исполняющих обязанности глав новых субъектов.

Врио будут руководить своими территориями до тех пор, пока в регионах не пройдут выборы и в должность не вступят победившие на них люди. Уже имеющиеся правительства регионов будут функционировать до тех пор, пока врио глав субъектов не сформируют новые.

Также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут парламентские выборы: они состоятся в единый российский день голосования, во второе воскресенье сентября 2023 года.

Новые регионы ранее провели референдумы и подписали договоры с Россией

Во всех четырех регионах референдумы прошли одновременно: в период с 23 по 27 сентября. Процедура проходила по смешанной схеме — часть избирателей пришла на участки, а часть голосовала на дому. По итогам пяти дней референдумов большая часть избирателей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали решение о вхождение в состав России. За в ДНР проголосовали 99,23 процента избирателей, в ЛНР — 97,93, в Херсонской области — 96,7 процента, а в Запорожье — 97,8.

Затем главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий прибыли в Москву для подписания договоров с президентом России.

«Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — сказал во время церемонии глава государства Владимир Путин.

Украинские власти и ряд глав иностранных государств заявляли, что не признают итоги референдумов. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что намерен восстановить «территориальную целостность» страны.